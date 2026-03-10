ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Будущая королева Швеции появилась на Паралимпийских играх-2026 в Италии

Наследная шведская принцесса Виктория посетила спортивное мероприятие 9 марта.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория наблюдала за матчем смешанных команд по круговой системе между сборными Швеции и США в третий день зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милано-Кортине, которые проходят на Олимпийском стадионе по керлингу в Кортине.

Принцесса Виктория была в спортивной одежде, с собранными в ее любимый пучок волосами, а на ее лице был легкий макияж. Она надела лаконичные серьги-колечки и сделала светлый маникюр, и была сосредоточена на соревнованиях.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что шведская принцесса София впервые публично высказалась о своей связи с Эпштейном.

Принцесса София / © Getty Images

Принцесса София / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie