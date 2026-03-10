Будущая королева Швеции появилась на Паралимпийских играх-2026 в Италии

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Реклама

Кронпринцесса Виктория наблюдала за матчем смешанных команд по круговой системе между сборными Швеции и США в третий день зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милано-Кортине, которые проходят на Олимпийском стадионе по керлингу в Кортине.

Принцесса Виктория была в спортивной одежде, с собранными в ее любимый пучок волосами, а на ее лице был легкий макияж. Она надела лаконичные серьги-колечки и сделала светлый маникюр, и была сосредоточена на соревнованиях.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что шведская принцесса София впервые публично высказалась о своей связи с Эпштейном.

Реклама