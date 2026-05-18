Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Они объявили о своей помолвке в августе 2025 года, а ранее в апреле объявили и дату свадьбы, которая состоится в узком семейном кругу.

Мы решили чуть больше рассказать вам о помолвочном кольце, которое Питер преподнес своей возлюбленной, которое очень напоминает кольцо, которое носила покойная королева Елизавета II — бабушка Питера.

Питер выбрал для своей возлюбленной кольцо в ювелирном доме Pragnell в Мейфэре, известном своей историей выполнения заказов для королевских особ. Ювелирный магазин, открытый Джорджем Прагнеллом в 1954 году, поставлял украшения бабушке королевы Елизаветы, королеве Марии Текской.

На пальце Харриет сверкает кольцо в виде трилогии, где центральный камень большего размера окружен двумя меньшими бриллиантами по бокам. Считается, что его стоимость превышает 10 000 долларов, пишет instyle.

Тобиас Корминд, соучредитель ювелирного бренда 77 Diamonds, рассказал изданию People, что кольцо Харриет Сперлинг похоже на вневременной дизайн трилогии, вероятно, демонстрирующей центральный овальный или круглый бриллиант, окруженный боковыми камнями трапециевидной или треугольной огранки.

Харриет Сперлинг / © Getty Images

«Хотя для точной оценки потребовалось бы более четкое изображение и знание происхождения изделия, аналогичный дизайн с бриллиантами сопоставимого качества и размера, выполненный в мастерской 77 Diamonds, обычно стоит около 10 000 фунтов стерлингов (что эквивалентно более чем 13 200 долларам), при этом окончательная цена отражает индивидуальный выбор огранки, веса в каратах и ​​мастерства исполнения», — заявил эксперт.

Харриет уже известна своим безупречным стилем — ее сравнивают как с принцессой Уэльской Кейт, так и с Меган Маркл, — поэтому можно с уверенностью сказать, что она идеально вписывается в королевскую семью. Мы также будем все чаще видеть ее королевские образы после свадьбы и с нетерпением хочется узнать, каким же будет ее свадебный наряд.

