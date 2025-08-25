- Дата публикации
Будущие великий герцог и герцогиня Люксембурга: показаны новые портреты принца Гийома и принцессы Стефании
Дворец Люксембурга поделился новыми официальными портретами принца Гийома и его жены.
Фотографии подготовили в честь важного события — смены великого герцога страны.
Сейчас этот пост занимает Анри — отец Гийома, но 3 октября 2025 года в Люксембурге состоится смена власти — Анри отречется от престола в пользу старшего сына.
Эти фотографии, сделанные люксембургскими фотографами Кари Бартельми и Кристианом Ашманом.
Гийом и Стефания в браке с 2012 года и воспитывают двоих сыновей. После того, как они займут место на престоле, то будут носить титулы великий герцог Люксембурга и великая герцогиня Люксембурга. Его отец Анри был великим герцогом с 7 октября 2000 года, с момента отречения от власти своего его отца — герцога Жана.