Будущий король Дании оказался замешан в любовном скандале: как отреагировала его жена кронпринцесса Мэри

Давно никто из членов монарших семей не был замешан в скандале.

55-летнему сыну королевы Дании Маргрете II приписывают интрижку с мексиканской светской львицей после того, как испанский журнал Lecturas опубликовал фотографии наследного принца Фредерика с Женевьевой Каcановой во время его частной поездки в Мадрид. Их видели на одной из выставок в Мадриде и тут же написали, что датский принц изменяет жене.

Женевьева для журнала HOLA! прокомментировала ситуацию: "Я категорически отрицаю заявления, которые предполагают романтические отношения между мной и принцем Фредериком. Любое заявление такого типа не только полностью лишено правды, но и злонамеренно искажает факты. Это уже в руках моих адвокатов, которые позаботятся о соответствующих шагах для защиты моего права на честь, правду и конфиденциальность".

Сообщается, что общий друг кронпринца Фредерика и Женевьевы не смог сопровождать принца на художественную выставку из-за болезни и попросил девушку пойти вместо него. Она согласилась, а после посещения выставки они с принцем отправились прогуляться по парку Эль-Ретиро и поужинали в ресторане El Corral de la Morería в самом сердце Мадрида. Очевидно, пресса преподнесла эту "прогулку", как нечто романтичное. Обратились даже за комментариями в датский королевский дворец, но супруга Фредерика - кронпринцесса Мэри - отказалась что-либо комментировать.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, на днях кронпринц и кронпринцесса приветствовали короля Филиппа VI и королеву Летицию. Вместе они также посещали выставку и музей. А Мэри и Фредерик продемонстрировали свой крепкий союз на публике, как ни в чем не бывало.

Королева Летиция и король Филипп VI в Дании с кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, их красивую историю любви мы рассказывали вам ранее.

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