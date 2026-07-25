Будущий король Норвегии публично прокомментировал, как себя чувствует его жена Метте-Марит после пересадки легких

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Реклама

Во время визита он поделился с представителями СМИ информацией о состоянии здоровья своей жены, кронпринцессы Метте-Марит.

«К счастью, ситуация улучшается. Но это только начало долгого пути к восстановлению», — заявил кронпринц во время визита в район Драммена, муниципалитет, расположенный чуть более чем в 40 километрах от Осло, который был почти полностью опустошен пожаром, уничтожившим более 100 домов.

Кронпринц Хокон / © Getty Images

Там будущий король встретился с эвакуированными семьями, волонтерами, работавшими над полным тушением пожара, и представителями муниципалитета, чтобы узнать о ситуации как для семей, так и для самого муниципалитета. Но, хотя это и не было главной темой, невозможно было обойти стороной принцессу Метте-Марит и ее выздоровление в последние дни после выписки из больницы.

Реклама

Ранее, напомним, кронпринцесса сама прокомментировала свое состояние здоровья после операции и поблагодарила доноров и людей, которые искренне за нее переживали.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Новости партнеров