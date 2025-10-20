Будущий король принц Уильям категорически не хочет видеть на своей коронации одного близкого родственника: кто это

Принц Эндрю и принц Уильям / © Getty Images

В связи с недавним отказом его дяди принца Эндрю от титула герцога Йоркского, сообщается, что принц не примет участие в коронации своего племянника Уильяма, когда тот взойдет на престол.

В новом сообщении утверждается, что принц Уэльский недоволен недавним решением лишить принца Эндрю королевских титулов и примет «более жесткие» меры, когда станет королем.

Газета Sunday Times утверждает, что наследник престола принц Уильям по-прежнему не настроен приглашать Эндрю на свою коронацию, когда придет время, а также желал бы более жестких мер к бывшему герцогу Йоркскому на фоне продолжающихся скандалов с его участием.

Журнал Hello! пишет, что с принцем Уильямом, как и с его отцом, королем Чарльзом, консультировались по поводу решения, которое привело к отказу Эндрю от титулов, хотя, Уильям хотел, чтобы его отец занял более твердую позицию.

В новом отчете утверждается, что Уильям также рассматривает возможность запрета бывшей жене Эндрю, Саре Фергюсон, на королевские мероприятия. Их дочери — близкие кузины Уильяма, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, — по-прежнему будут желанными гостями на семейных и официальных мероприятиях.

Напомним, Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II, добровольно отказался от титулов, но остается принцем, поскольку родился с этим титулом и останется восьмым в очереди на престол. Его бывшая жена Сара также потеряла титул герцогини Йоркской.