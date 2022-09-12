Будут в надежных руках: стало известно, кто позаботится о корги королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II очень любила собак, и особенно собак породы корги и дорги. На момент смерти у Ее Величества осталось два корги и еще две собаки – дорги и кокер-спаниель. Стало известно, кто же будет опекаться питомцами после кончины королевы.

Средний сын Елизаветы II – принц Эндрю, который, к слову, всегда был ее любимчиком, заявил, что вместе с экс-женой Сарой Йоркской будут присматривать за двумя любимыми корги королевы – Микой и Сэнди. Оказывается, это Сара помогала Эндрю выбирать этих щенков, когда он решил подарить их королеве после того, как умер принц Филипп.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Как сообщает Daily Mail, вчера вечером пресс-секретарь герцога Йоркского подтвердил, что две собаки будут жить в Королевской ложе в Виндзоре, где проживает разведенная пара.

Ранее многие предполагали, что именно так и будет, так как Сара и Эндрю выгуливали собак уже в течение нескольких месяцев, так как Елизавете II нездоровилось.

Мик был назван в честь озера Лох Муик возле поместья Балморал, где в четверг умерла королева. Фергус был назван в честь дяди монарха, погибшего во время битвы во время Первой мировой войны.

Королева Елизавета II с собаками породы корги / Фото: Getty Images

Фергус умер всего через пять месяцев (из-за проблем с сердцем), и позже его заменил новый корги по имени Сэнди. Его Елизавете II в качестве подарка преподнесли на 95-летие принц Эндрю и его дочери - принцессы Беатрис и Евгения.

Напомним, что в 2010 году королева Елизавета II решила, что больше не будет заводить корги, так как не хочет, чтобы после ее смерти они оставались одни.

Однако неизвестной остается судьба последнего дорги покойной королевы Кенди. Если Эндрю и Сара не заберут его себе, то, скорее всего, позаботится о ней кто-то из сотрудников дворца. Также у королевы был кокер-спаниель Лисси, ее судьба тоже пока не определена.

Королева Елизавета II с собаками породы корги / Фото: Getty Images

Первый корги по кличке Сьюзан принцессе Елизавете подарил на 18-летие ее отец - король Георг VI. Затем от Сьюзен произошли десять поколений ее корги. К собакам Ее Величества всегда относились по-королевски: у них были собственные комнаты с приподнятыми плетеными корзинами, а блюда из говядины, цыпленка, кролика, печени, капусты и риса готовил шеф-повар каждый вечер. Иногда готовила даже сама Елизавета II.

Принцесса Елизавета с семьей / Фото: Getty Images

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие корги были у королевы Елизаветы II.

Читайте также: