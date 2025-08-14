ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
401
Время на прочтение
1 мин

Букет подсолнухов и чашки с рисунком Даунинг-стрит: Кит Стармер встретился с Зеленским в саду

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в саду дома Даунинг-стрит, 10.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кир Стармер и Владимир Зеленский

Кир Стармер и Владимир Зеленский / © Getty Images

Визит президента Зеленского в Великобританию состоялся после его поездки в Берлин для участия в виртуальных встречах с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить стратегию переговоров, которые состоятся между Трампом и президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. Они встретятся для того, чтобы обсудить вопрос о прекращении войны в Украине.

Господин Стармер отлично подготовился к встрече с Владимиром Зеленским. На деревянном столе в саду у премьер-министра стоял букет с подсолнухами, а напитки они пили из красивых чашек на которых нарисован дом Даунинг-стрит, 10. Оба сидели в деревянных креслах с зелеными подушками.

Чашки в руках Кира Стармера и Владимира Зеленского / © Getty Images

Чашки в руках Кира Стармера и Владимира Зеленского / © Getty Images

Стармер был одет в темно-синий костюм, белоснежную рубашку и галстук в мелкий цветочный принт, Зеленский одел черную рубашку и брюки такого же цвета.

Кир Стармер и Владимир Зеленский / © Getty Images

Кир Стармер и Владимир Зеленский / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменился образ президента Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie