- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 401
- Время на прочтение
- 1 мин
Букет подсолнухов и чашки с рисунком Даунинг-стрит: Кит Стармер встретился с Зеленским в саду
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в саду дома Даунинг-стрит, 10.
Визит президента Зеленского в Великобританию состоялся после его поездки в Берлин для участия в виртуальных встречах с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить стратегию переговоров, которые состоятся между Трампом и президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. Они встретятся для того, чтобы обсудить вопрос о прекращении войны в Украине.
Господин Стармер отлично подготовился к встрече с Владимиром Зеленским. На деревянном столе в саду у премьер-министра стоял букет с подсолнухами, а напитки они пили из красивых чашек на которых нарисован дом Даунинг-стрит, 10. Оба сидели в деревянных креслах с зелеными подушками.
Стармер был одет в темно-синий костюм, белоснежную рубашку и галстук в мелкий цветочный принт, Зеленский одел черную рубашку и брюки такого же цвета.
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменился образ президента Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину.