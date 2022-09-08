Букингемский дворец отменил церемонию смены караула

Новости из Британии заставляют нас волноваться за здоровье королевы все больше и больше.

Сегодня, 8 сентября, традиционная церемония смены караула, обычно происходящая утром у Букингемского дворца, отменена.

В передней части дворца, где проходят культовая церемония, был установлен знак, чтобы туристы знали, что она отменена.

Однако позже этот знак был убран официальными лицами.

Эти новости вызывают серьезную обеспокоенность здоровьем королевы Елизаветы II. Весь мир замер в ожидании новостей.

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