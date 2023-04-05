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Букингемский дворец показал, как выглядит приглашение на коронацию короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
478
Время на прочтение
2 мин
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Букингемский дворец показал, как выглядит приглашение на коронацию короля Чарльза III

Приглашение на коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

На коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы такое приглашение получит 2000 людей. Церемония пройдет 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Красивое и весьма необычное приглашение было разработано Эндрю Джеймисоном, художником-геральдиком и иллюстратором рукописей. Нарисованная вручную акварелью и гуашью иллюстрация будет напечатана и распространена на картоне из вторсырья - вероятно, дань уважения давнему интересу короля к устойчивому развитию. На приглашении написано:

"Коронация Их Величеств короля Чарльза III и королевы Камиллы. По приказу короля графу Маршалу поручено пригласить [имя] присутствовать в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года".

Приглашение на коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Приглашение на коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

На приглашении видны две птицы, сидящие на букве C, по бокам которой стоят гербы Чарльза и Камиллы. По словам придворных, герб королевы-консорта был обновлен, чтобы отразить ее участие в качестве королевской дамы Ордена Подвязки, сообщает People.

Король Чарльз III и королева Камилла, автор фото Хьюго Бернанд / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла, автор фото Хьюго Бернанд / Фото: Getty Images

Тщательно продуманная цветочная рамка призвана отражать британский луг с дикими цветами, ландышами, васильками, дикой земляникой, шиповником и колокольчиками - цветами-символами Соединенного Королевства, а также веточкой розмарина на память. Цветы сгруппированы в букеты по три, чтобы показать, что Чарльз является третьим королем своего имени. Также на приглашении изображены представители живой природы: пчела, бабочка, божью коровка, а также небольшим рисункам льва, единорога и кабана с гербов монарха и отца Камиллы, майора Брюса Шанда.

Цветы сливаются с изображением Зеленого человека — "древней фигуры из британского фольклора, символизирующей весну и возрождение, чтобы отпраздновать новое правление", — объясняет дворец.

Приглашение на коронацию королевы Елизаветы II в 1953 году / © Getty Images
Приглашение на коронацию королевы Елизаветы II в 1953 году / Фото: Getty Images

Приглашение на коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы напоминает приглашение на коронацию королевы Елизаветы в 1953 году. Тогда ее старшему сыну принцу Чарльзу было всего 4 года, и он присутствовал на коронации матери и даже получил собственное яркое приглашение, украшенное трубящими гренадерскими гвардейцами и фигурами льва и единорога королевского герба.

Коронация королевы Елизаветы II на фото маленький принц Чарльз / © Getty Images
Коронация королевы Елизаветы II на фото маленький принц Чарльз / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
478
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