Букингемский дворец показал первые официальные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы

На странице британской королевской семьи в Instagram опубликовали серию официальных фотографий, сделанных после коронации.

Среди них – первый официальный портрет короля Чарльза III. Его Величество запечатлен в троне. На нем меховая мантия и корона Британской империи (создана в 1937 году для коронации отца Елизаветы II – короля Георга VI компанией Garrard & Co.).

В руках он держит королевские регалии – Сферу суверена (символ королевского достоинства) и Скипетр с крестом (символ королевской власти и справедливости).

Камилла позирует в белом платье, созданном британским модельером Брюсом Олдфилдом (которій шил платья для принцессы Дианы) с вышивкой белыми и золотыми цветами, в мантии и короне королевы Марии, которую она носила на коронацию короля Георга V 1911 года. Корона украшена бриллиантами покойной Елизаветы II – Cullinan III, IV и V, которые она часто носила как броши.

На другой фотографии король изображен со своей женой королевой Камиллой.

Представили также общий семейный портрет. На нем присутствуют: герцог Кентский, герцогиня и герцог Глостерские, вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс, принцесса Анна, король Чарльз III, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские, герцогиня Эдинбургская, принцесса Александра Кентская и герцог Эдинбургский.

На нем нет принца Эндрю и принца Гарри, ведь они официально сдали полномочия членов королевской семьи.

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