Букингемский дворец принимает соболезнования: как написать королю Чарльзу III

Если смерть Елизаветы II не оставила вас равнодушным и вы хотите выразить свои соболезнования королевской семье, это можно сделать, заполнив специальную форму на сайте.

Букингемский дворец на королевском сайте создал специальную форму для желающих выразить соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Чтобы это сделать, вам нужно зайти сюда и заполнить буквально три строчки (имя, адрес электронной почты и написать откуда вы), далее можно разместить текст соболезнования и отправить.

Известно, что королева всегда очень трепетно относилась к своей корреспонденции, ей можно было написать и получить ответ. Вероятнее всего, король Чарльз III также будет с уважением и вниманием относиться к письмам и сообщениям.

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