Букингемский дворец сделал важное заявление о принцессе Уэльской: что сказали

Букингемский дворец подтвердил, что в эти выходные принцесса Уэльская Кэтрин появится на двух новых публичных мероприятиях.

Супруга принца Уильяма присоединится к членам королевской семьи на двух официальных мероприятиях в субботу и воскресенье.

В субботу принцесса Кейт отправится в Королевский Альберт-холл, чтобы посетить Фестиваль памяти — ежегодный концерт, отдающий дань уважения тем, кто отдал свои жизни ради безопасности Великобритании.

"Члены королевской семьи посетят ежегодный Фестиваль памяти Королевского британского легиона в Королевском Альберт-холле. Его Величество Король стал покровителем Королевского британского легиона в начале этого года. Фестиваль посетят Его Величество Король, Принц и Принцесса Уэльские, Герцог и Герцогиня Эдинбургские, Королевская Принцесса и Вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, Герцог и Герцогиня Глостерские и Герцог Кентский", - говорится в публикации дворца.

Королева Камилла и принцесса Уэльская Кэтрин на службе у Кенотафа в 2023 году / Фото: Associated Press

А на следующий день, в воскресенте, принцесса Кэтрин отправится к Кенотафу, чтобы принять участие в поминальной службе.

Ожидается, чир принц Уэльский будет играть более активную роль во время службы в воскресенье, а его жена будет присутствовать на торжественной церемонии с одного из балконов Министерства иностранных дел с видом на Кенотаф.

В воскресенье наследник престола возложит венок с перьями принца Уэльского, ранее эта роль была у Чарльза. Венок украшен новой лентой валлийского красного цвета.

Церемония памяти возле Кенотафа, 2023 год / Фото: Associated Press

Ранее предполагалось, что принцесса Уэльская появится в ноябре на некоторых мероприятиях, но официально информация не подтверждалась.

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