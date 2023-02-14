Букингемский дворец сообщил, какую корону в день коронации наденет королева Камилла (фото)

Королева Камилла будет коронована 6 мая 2023 года вместе с мужем - королем Чарльзом III - на церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Ранее велись споры, какую корону наденет в этот день королева-консорт. И вот Букингемский дворец официально сообщил, что это будет корона королевы Марии (бабушки королевы Елизаветы II и супруги короля Георга V).

Queen Mary’s Crown has been removed from display at the Tower of London for modification work ahead of the Coronation, where it will be worn by The Queen Consort.



Find out more ⬇️ — The Royal Family (@RoyalFamily) February 14, 2023

"Корона королевы Марии была снята с выставки в лондонском Тауэре для модификации перед коронацией, где ее наденет королева-консорт", - гласит сообщение дворца в Твиттере.

В честь покойной королевы Елизаветы II корона будет украшена ее бриллиантами Cullinan III, IV и V, которые она часто носила в качестве брошей. Дворец также решил убрать из короны бриллиант Кохинур, подробнее о том, почему вокруг него разгорелся скандал, мы уже рассказывали.

Король Георг V и королева Мария Текская сразу после коронации в Букингемском дворце, Лондон, 2 июля 1911 года / Фото: Getty Images

Корона королевы Марии имеет богатую историю, поскольку была изготовлена ​​компанией Garrard's для коронации 1911 года. Дизайн был вдохновлен короной королевы Александры 1902 года. Как и корону королевы Александры, ее можно носить без дуг в виде царственного обруча, который королева Мария носила на коронации своего сына, короля Георга VI, в 1937 году.

Корона королевы Марии Текской / Фото: Getty Images

Напомним, королю Чарльзу III архиепископ Кентерберийский возложит на голову корону Святого Эдуарда, датируемую 1661 годом. Это культовая золотая корона из драгоценностей Лондонского Тауэра, усыпанная 444 цветными драгоценными камнями, включая рубины, гранаты, сапфиры и турмалины, наполненная фиолетовым бархатом и отороченная мехом. Ее надевает монарх только в момент самой коронации, отчасти потому, что она весит 2,23 кг. По правилам эту корону монарх носит после коронации на государственных открытиях парламента или других официальных торжественных мероприятиях.

Корона Святого Эдуарда / Фото: Getty Images

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