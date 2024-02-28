Букингемский дворец сообщил о внезапной смерти члена королевской семьи

Леди Габриэлла Виндзор - двоюродная племянница покойной королевы Елизаветы II и единственная дочь принца Майкла Кентского. Она вышла замуж за Тома Кингстона 18 мая 2019 года.

Свадьба Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона в 2019 году / Фото: Associated Press

В воскресенье, 25 февраля, финансист был найден мертвым в их доме в Глостершире. Информацию уже официально подтвердил Букингемский дворец. Мужчине было 45 лет.

В заявлении, опубликованном от имени леди Габриэллы, говорится: "С глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Томаса Кингстона, нашего любимого мужа, сына и брата. Том был исключительным человеком, который осветил жизни всех, кто его знал. Его смерть стала большим потрясением для всей семьи, и мы просим вас уважать нашу частную жизнь, пока мы оплакиваем его кончину".

Представитель дворца заявил: "Король и королева были проинформированы о смерти Томаса и присоединяются к принцу и принцессе Майклу Кентским и всем, кто знал его, в скорби по столь любимому члену семьи. В частности, Их Величества посылают свои самые искренние слова поддержки, сердечные мысли и молитвы Габриэлле и всей семье Кингстонов".

Также известно, что на место происшествия были вызваны экстренные службы вскоре после 18:00 в воскресенье. Для установления причины смерти будет проведено расследование, но подозрительных обстоятельств нет.

Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон / Фото: Getty Images

Как пишет Hello!, Томас Кингстон был директором компании Devonport Capital, которая специализируется на финансировании компаний в "пограничных экономиках". Выпускник Бристольского университета также работал в Ираке, добиваясь освобождения заложников после того, как поступил на работу в отдел дипломатических миссий министерства иностранных дел.

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