Букингемский дворец объявил о смерти члена королевской семьи

Герцогиня Кентская / © Associated Press

«С глубокой скорбью Букингемский дворец сообщает о кончине Ее Королевского Высочества герцогини Кентской.

Ее Королевское Высочество мирно скончалась вчера вечером в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи.

Король, Королева и все члены королевской семьи присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам, скорбя об их утрате и с теплотой вспоминая преданность герцогини всем организациям, с которыми она была связана, ее страсть к музыке и сочувствие молодым людям», — говорится в сообщении.

В знак уважения члены королевской семьи и обслуживающий персонал будут носить одежду, соответствующую этому периоду. Ливреи, королевские конюшни и солдаты, несущие публичные службы, будут носить черные нарукавные повязки.

Кэтрин вышла замуж за принца Эдуарда, герцога Кентского, в 1961 году. У пары родилось трое детей: Джордж, граф Сент-Эндрюс, леди Хелен Тейлор и лорд Николас Виндзор, а теперь у них 10 внуков.

В течение десятилетий она исполняла обязанности члена королевской семьи, но в 2002 году решила отказаться от титула Ее Королевского Высочества и сложить с себя обязанности. В результате она редко появлялась на публике и не присутствовала на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в мае 2023 года, а также пропустила похороны королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.