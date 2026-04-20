Букингемский дворец поделился трогательным видео в преддверии празднования 100-летнего юбилея королевы Елизаветы II

Завтра, 21 апреля, королеве Елизавете II могло бы исполниться 100 лет.

Ольга Кузьменко
Королева Елизавета II / © Associated Press

В официальном аккаунте британской королевской семьи в Instagram опубликовали видео, которое состоит из архивных кадров с монархом, снятых за годы ее 70-летнего правления.

«Я заявляю перед вами, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвящена служению вам», — говорится в подписи к видео, говорила королева.

«В свой 21-й день рождения в 1947 году королева Елизавета II поклялась посвятить свою жизнь служению народу. Она сдержала свое слово, исполняя официальные обязанности до последних дней своей жизни.

Завтра ей исполнилось бы 100 лет. В преддверии мероприятий, посвященных этой годовщине, мы вспоминаем жизнь и деятельность Ее покойного Величества», — добавляется в подписи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что король Чарльз III готовит обращение к нации в связи с юбилеем королевы Елизаветы II.

Король Чарльз и королева Елизавета II во время своего финального выхода на балкон Букингемского дворца / © Associated Press

