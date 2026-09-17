Букингемский дворец прокомментировал скандальное высказывание короля Чарльза о его первой жене принцессе Диане

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

Реклама

Граф Спенсер вспоминает напряженный телефонный разговор с нынешним королем Чарльзом III, тогдашним бывшим мужем принцессы Дианы, вскоре после ее трагической смерти в 1997 году.

Газета Daily Mail опубликовала первый фрагмент книги «Лебединая песня: Диана, моя сестра», мемуаров 9-го графа Спенсера, выход которых запланирован на 22 сентября.

Реклама

Чарльз Спенсер с книгой о принцессе Диане, его сестре / © Instagram Чарльза Спенсера

В своей книге 62-летний Спенсер вспоминает разговор с тогдашним принцем Чарльзом о том, будут ли его сыновья от Дианы, принцы Уильям и Гарри, которым тогда было 15 и 12 лет, идти за гробом в похоронной процессии. Спенсер сказал, что был против этой идеи после того, как его об этом проинформировал королевский помощник, а затем вспомнил телефонный звонок от принца Чарльза. Разговор накалился.

Реклама

«Принц Чарльз продолжал изливать свой гнев, и я его не прерывал. Затем он остановился. Я предположил, что пауза сигнализирует о попытке взять себя в руки, но затем он выплеснул по телефону то, что я всегда считал его сдерживаемым презрением к Диане и ужасом от того, что мир был так потрясен ее смертью».

«„Будьте уверены, — прошипел он, — мы скоро о ней забудем!“» — писал Спенсер о своем бывшем зяте.

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

Спенсер пишет, что был «настолько ошеломлен», что ему потребовалось несколько секунд, чтобы ответить, прежде чем сказать: «Не могу поверить, что вы это сказали», и повесить трубку.

Представитель Букингемского дворца заявил в своем обращении: «Хотя мы принципиально не комментируем книги, Его Величество помнит, что боль братской скорби может затуманить разум, повлиять на суждение и окрасить память таким образом, что другие этого не замечают, даже спустя много лет после такой утраты».

Реклама

Отметим, что принц Уильям, которому сейчас 44 года, и принц Гарри, которому сейчас 42 года, подтвердили в документальном фильме BBC 2017 года «Диана, 7 дней», что их решение присоединиться к похоронной процессии матери было «коллективным». Уильям сказал: «Это было непростое решение, и это было коллективное семейное решение».

Ранее Спенсер высказывал свое несогласие с этой идеей, заявив изданию People и в фильме «История Дианы» 2017 года , что, по его мнению, «маленькому» Гарри не следовало совершать эту проходку.

Уильям и Гарри, граф Чарльз Спенсер, принц Филипп и принц Чарльз на похоронах принцессы Дианы, 1997 год, Лондон / © Associated Press

«Я был так обеспокоен — это была настоящая травма для маленького мальчика, идти позади тела своей матери», — сказал Чарльз, 9-й граф Спенсер. «Это просто ужасно. И, честно говоря, я пытался предотвратить это», - сказал тогда Чарльз.

Напомним, вчера мы сообщали, что мемуары Чарльза Спенсера о принцессе Диане были украдены за несколько дней до выхода.

Реклама

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

Новости партнеров