- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 517
- Время на прочтение
- 2 мин
Букингемский дворец прокомментировал скандальное высказывание короля Чарльза о его первой жене принцессе Диане
В преддверии выхода новой книги графа Чарльза Спенсера «Лебединая песня» о жизни его сестра принцессе Диане, в прессе всплыли некоторые фрагменты.
Граф Спенсер вспоминает напряженный телефонный разговор с нынешним королем Чарльзом III, тогдашним бывшим мужем принцессы Дианы, вскоре после ее трагической смерти в 1997 году.
Газета Daily Mail опубликовала первый фрагмент книги «Лебединая песня: Диана, моя сестра», мемуаров 9-го графа Спенсера, выход которых запланирован на 22 сентября.
В своей книге 62-летний Спенсер вспоминает разговор с тогдашним принцем Чарльзом о том, будут ли его сыновья от Дианы, принцы Уильям и Гарри, которым тогда было 15 и 12 лет, идти за гробом в похоронной процессии. Спенсер сказал, что был против этой идеи после того, как его об этом проинформировал королевский помощник, а затем вспомнил телефонный звонок от принца Чарльза. Разговор накалился.
«Принц Чарльз продолжал изливать свой гнев, и я его не прерывал. Затем он остановился. Я предположил, что пауза сигнализирует о попытке взять себя в руки, но затем он выплеснул по телефону то, что я всегда считал его сдерживаемым презрением к Диане и ужасом от того, что мир был так потрясен ее смертью».
«„Будьте уверены, — прошипел он, — мы скоро о ней забудем!“» — писал Спенсер о своем бывшем зяте.
Спенсер пишет, что был «настолько ошеломлен», что ему потребовалось несколько секунд, чтобы ответить, прежде чем сказать: «Не могу поверить, что вы это сказали», и повесить трубку.
Представитель Букингемского дворца заявил в своем обращении: «Хотя мы принципиально не комментируем книги, Его Величество помнит, что боль братской скорби может затуманить разум, повлиять на суждение и окрасить память таким образом, что другие этого не замечают, даже спустя много лет после такой утраты».
Отметим, что принц Уильям, которому сейчас 44 года, и принц Гарри, которому сейчас 42 года, подтвердили в документальном фильме BBC 2017 года «Диана, 7 дней», что их решение присоединиться к похоронной процессии матери было «коллективным». Уильям сказал: «Это было непростое решение, и это было коллективное семейное решение».
Ранее Спенсер высказывал свое несогласие с этой идеей, заявив изданию People и в фильме «История Дианы» 2017 года , что, по его мнению, «маленькому» Гарри не следовало совершать эту проходку.
«Я был так обеспокоен — это была настоящая травма для маленького мальчика, идти позади тела своей матери», — сказал Чарльз, 9-й граф Спенсер. «Это просто ужасно. И, честно говоря, я пытался предотвратить это», - сказал тогда Чарльз.
Напомним, вчера мы сообщали, что мемуары Чарльза Спенсера о принцессе Диане были украдены за несколько дней до выхода.