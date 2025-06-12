Букингемский дворец выпустил срочное заявление от имени короля Чарльза III

Король Чарльз III / © Associated Press

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В Букингемском дворце заявили, что король Чарльз в курсе ситуации после крушения самолета Air India, направлявшегося в Гатвик (второй по размеру аэропорт Лондона и второй по загруженности аэропорт Великобритании после Хитроу).

Известно, что на борту разбившегося авиалайнера находилось 53 гражданина Великобритании, сообщила Air India. Рейс вылетал из аэропорта Ахмадабада с 242 пассажирами на борту самолета Boeing 787 Dreamliner.

Вид на место крушения самолета после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя в западном индийском штате Гуджарат, 12 июня 2025 года / © Getty Images

Авиакомпания сообщила, что 169 пассажиров являются гражданами Индии, 53 — Великобритании, один — Канады и семеро — Португалии. Информационное агентство Reuters сообщило, что на борту самолета находились 217 взрослых и 11 детей.

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Послание Его Величества Короля в связи с трагическим инцидентом, произошедшим сегодня утром в Ахмадабаде, опубликовали в Instagram королевской семьи.

«Моя жена и я были в отчаянном шоке от ужасных событий в Ахмадабаде этим утром. Наши особые молитвы и глубочайшие соболезнования семьям и друзьям всех, кого коснулся этот ужасный трагический инцидент во многих странах, поскольку они ждут новостей от своих близких. Я хотел бы воздать особую дань героическим усилиям экстренных служб и всех тех, кто оказывает помощь и поддержку в это самое душераздирающее и травмирующее время», — написал монарх, подписал пост Чарльз R, что означает, что король лично писал этот текст.