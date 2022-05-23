Буквы V и Z: что они означают и на каких войнах использовались ранее

Буквы V и Z: что они означают и на каких войнах использовались ранее

Букву V как обозначение впервые мир увидел на Эйфелевой башне и домах купированной Варшавы, оставляла такие метки армия нацистов во время Второй мировой войны. Российская армия во время широкомасштабного вторжения в Украину также использует эту букву.

Историк Александр Алферов рассказал, что на самом деле означает буква V.

Этот знак имеет очень долгую историю. Впервые он появился во времена войны между Англией и Францией, которую называют Столетней войной. Тогда против французских рыцарей начали выступать английские лучники. Когда лучники бежали из французского плена, они показывали французам два слегка растопыренных пальца. Таким образом они заявляли: "у нас есть еще пальцы, мы можем стрелять из лука и мы будем продолжать с вами биться".

Следующее появление буквы V в истории произошло во время Второй мировой войны. Немецкие оккупационные войска начали рисовать этот знак на захваченных территориях как знак победы.

Интересно, что пользовались этим знаком не только фашисты. Это был символ и для противоборствующего лагеря. Бельгийский министр, который сбежал из оккупации в Британию, выступил на радио и призвал использовать букву V как символ будущей победы союзников.

Уинстон Черчилль / Фото: Associated Press

Всемирно известным же этот знак сделал Уинстон Черчилль. Британский премьер-министр сделал его своим фирменным жестом и символом победы.

Фото: Associated Press

Почему сегодня этот знак используют россияне, не знает никто, скорее всего, не знают даже они сами. Потому что ни букву Z, ни букву V до 24 февраля никто в России не использовал в качестве символов. Это, скорее всего, просто слепое подражание, что для России достаточно типично. Возможно, оба символа - техническая маркировка, которая обозначала направления ударов российской армии. Это был ситуативный выбор, буквы взяли "на вооружение", потому что их легко рисовать.

Фото: Associated Press

Идеологической составляющей буквы не несут. Использовать их должны были недолго, потому что планировали блицкриг. Когда же этот план провалился, пришлось подключить к делу российских пропагандистов, которые начали придумывать какие-то сакральные значения для этих букв.

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