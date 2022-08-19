Булочки с изюмом: талибы предлагают обменивать российскую нефть на сухофрукты и лекарственные травы

Россия стремительно погружается в средневековье, а иногда и значительно глубже. Отсутствие доступа к международным финансовым рынкам, сложности с покупкой валюты и прочие санкционные неприятности заставляют страну-агрессора вернуться к бартерным отношениям, а по сути, к старому доброму и где-то даже первобытному натуральному обмену с такими же странами-изгоями.

В интервью российскому новостному агентству министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи Кабул сообщил, что страна готова обменивать российские нефтепродукты на изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые.

Чиновник отметил, что Афганистан "исторически" импортирует много сухофруктов в РФ и может отправлять сотни тонн такой продукции. Помимо этого, Россия нуждается в сырье для медпрепаратов, а оно сейчас стоит дорого. "В приоритете у нас — осуществлять импорт российских товаров по бартерной схеме", - подчеркнул он.

Раньше колонизаторы стремились поменять у "дикарей" золото на стеклянные бусы. Со временем эта формула обмена стала идиомой, обозначающей сделку, в которой некто экономически и культурно более развитый хочет обмануть наивного и доверчивого партнера, выменяв что-то ценное на мусор.

В настоящий момент в роли "дикаря" оказалась последняя империя Европы, а в роли хитрого и умного колонизатора - правительство Талибов, которое буквально предлагает менять черное золото на изюм, урюк и, условно говоря, цветы ромашки.

Комизм ситуации усугублялся тем, что в России пришедший к власти в Афганистане Талибан признан террористической организацией, но, несмотря на это, российское правительство завет талибов на экономический форум и заявляет, что готово удовлетворить потребности талибов в зерне и нефтепродуктах, а также начало оказывать им гуманитарную помощь.

Так что, вполне вероятно, что в России скоро не останется многих жизненно важных товаров и продуктов, но зато изюм в булочках будет точно.

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