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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Был без жены: короля Дании Фредерика X запечатлели фотографы на Уимблдонском теннисном турнире

Датский король отдыхает от своих королевских обязанностей и прибыл в Лондон на теннисный турнир.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Фредерик X

Король Фредерик X / © Associated Press

Короля Фредерика X запечатлели на Уимблдоне во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета. Монарх был серо-зеленом пиджаке, песочных брюках, голубой рубашке и с галстуком. Его супруга королева Мэри не сопровождала мужа на мероприятии.

Согласно календарю датской королевской семьи, Фредерик X находится в отпуске до 13 июля, а его сын, 19-летний наследный принц Кристиан, исполняет обязанности регента в отсутствие отца.

Король Фредерик X / © Associated Press

Король Фредерик X / © Associated Press

В настоящее время в расписании Мэри нет никаких запланированных мероприятий, поэтому, скорее всего, пара решила на некоторое время уйти из поля зрения общественности до ежегодной летней поездки во дворец Гростен в Южной Ютландии.

Король Фредерик X / © Associated Press

Король Фредерик X / © Associated Press

Напомним, вчера на Уимблдоне также появились Кэрол и Майкл Миддлтон, герцогиня Глостеркая и герцогиня Эдинбургская.

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