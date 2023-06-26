Был ее любимчиком: самый знаменитый свитер принцессы Дианы уйдет с молотка

Знаменитый красно-белый свитер с принтом в виде овец, который так часто носила принцесса Диана, пустят с молотка.

В этом красном свитере принцесса Диана часто появлялась на публичных выходах и особенно любила надевать его на игры в поло, куда приезжала поболеть за своего мужа, принца Чарльза. А впервые надела его на игру в 1981 году.

Сообщается, что свитер будет продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 70 000 фунтов стерлингов 7 сентября, пишет express.

Это была одна из первых вещей, разработанных Салли Мьюир и Джоанной Осборн для их лейбла трикотажных изделий Warm & Wonderful, и она помогла привлечь внимание общественности к их бренду.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"К нашему большому удивлению, мы впервые узнали о леди Диане Спенсер в свитере, когда увидели ее на первой полосе одной из воскресных газет. Ее влияние привело к всплеску продаж и повышению осведомленности общественности о нашем небольшом лейбле, за что мы будем вечно благодарны", - говорят дизайнеры.

Через несколько недель после первого появления Дианы в свитере дизайнеры получили официальное письмо из Букингемского дворца с просьбой отремонтировать или заменить свитер, так как он был поврежден. Они связали новый свитер Дианы, но местонахождение оригинала оставалось неизвестным, пока они не обнаружили его в марте этого года на чердаке, спрятанном в маленькой коробочке рядом с хлопчатобумажным покрывалом.

Принцесса Диана и принц Чарльз на игре в поло в Виндзоре, июнь 1983 года / Фото: Getty Images

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В 1994 году компания Warm & Wonderful прекратила выпуск одежды, но в 2020 году был произведен ребрендинг в сотрудничестве с брендом Rowing Blazer.

Аукцион Sotheby's предлагает оригинальный свитер в рамках своей первой распродажи Fashion Icons, которая пройдет во время Недели моды в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. На этом же аукционе был продан аметистовый крест Дианы, который принцесса носила в 1987 году, а новой его хозяйкой стала светская львица Ким Кардашьян.

Напомним, в четвертом сезоне сериала "Корона" актриса Эмма Корин носила точную копию свитера принцессы Дианы.

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