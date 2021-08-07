Был хорошим отцом: как принц Филипп катался на катере с 9-летним сыном Чарльзом

Был хорошим отцом: как принц Филипп катался на катере с 9-летним сыном Чарльзом

Принц Чарльз часто называл своего отца принца Филиппа очень черствым человеком, но именно он больше всех расчувствовался на похоронах герцога Эдинбургского.

Мы продолжаем вспоминать разные события из жизни британской королевской семьи. В этот день, 7 августа 1957 года, принц Филипп брал своего 9-летнего сына на прогулку на катере.

Принц Чарльз с родителями и младшей сестрой принцессой Анной / Associated Press

На снимке герцог Эдинбургский улыбается из кабины своего скоростного катера после того, как его отбуксировали к дому друга, когда судно сломалось, когда он плыл по реке Медине в Коусе. Отец и сын запечатлены, когда прибывали в дом Уффы Фокса, советника принца Филиппа по яхтингу.

Принц Филипп и принц Чарльз / Associated Press

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К слову, напомним, именно принц Чарльз стал тем, кого пожелал видеть Филипп, когда находился в госпитале в марте 2021 года, за полтора месяца до своей смерти. В тот день герцог дал сыну последние поручения. Когда Чарльз уезжал из больницы короля Эдуарда VII, в его глазах стояли слезы.

Принц Чарльз / Associated Press

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Принц Филипп, герцог Эдинбургский (25 фото)

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