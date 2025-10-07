Был сам за рулем: короля Чарльза с женой Камиллой запечатлели папарацци

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Уикенд король Чарльз и его жена королева Камилла проводят в Балморале — семейном шотландском поместье, которое так любила покойная мать короля — Елизавета II.

В воскресенье Чарльза и Камиллу сфотографировали в автомобиле по дороге на церковную службу, которую монарх обычно посещает в Крати-Кирк, что расположена неподалеку от Балморала.

Король Чарльз и королева Камилла по пути в церковь / © Getty Images

Король был сам за рулем, он махал рукой людям, его супруга сидела рядом на пассажирском сиденье и тоже мило улыбалась. Было видно, что королева надела шляпку и платок на шею, также у нее на лице был макияж, а волосы уложены в прическу, а в ушах серьги-висюльки из жемчуга.

Напомним, буквально вчера стало известно, что королева в печали из-за скоропостижной смерти ее близкой подруги.