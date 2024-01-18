Был сам за рулем: принца Уильяма запечатлели возле госпиталя, где находится его жена Кейт

Принца Уэльского сфотографировали выходящим из частной лондонской клиники, где ближайшие минимум десять дней проведет его супруга Кейт.

В среду Кенсингтонский дворец объявил, что 42-летняя принцесса Уэльская накануне перенесла плановую операцию на брюшной полости.

Лондонская клиника, где делали операцию принцессе Уэльской / Фото: Getty Images

Ее мужа принца Уильяма сфотографировали выходящим из частной лондонской клиники около 12:35 по местному времени в четверг. Он был за рулем своего авто и в сопровождении охраны.

Ранее дворец сообщал, что принц Уильям отменил некоторые ближайшие мероприятия, так как планирует проводить как можно больше времени с Кейт, пока она выздоравливает после госпитализации. Он будет также сосредоточен на их детях – принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи, не без помощи няни, разумеется.

Принц Уильям приехал проведать жену Кейт в клинике The London Clinic / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что около клиники, где находится принцесса Уэльская уже дежурят папарацци. Вероятно, как раз для того, чтобы делать фото тех, кто приезжает в госпиталь проведать принцессу.

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