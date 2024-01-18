Был сам за рулем: принца Уильяма запечатлели возле госпиталя, где находится его жена Кейт

Принца Уэльского сфотографировали выходящим из частной лондонской клиники, где ближайшие минимум десять дней проведет его супруга Кейт.
В среду Кенсингтонский дворец объявил, что 42-летняя принцесса Уэльская накануне перенесла плановую операцию на брюшной полости.
Ее мужа принца Уильяма сфотографировали выходящим из частной лондонской клиники около 12:35 по местному времени в четверг. Он был за рулем своего авто и в сопровождении охраны.
Ранее дворец сообщал, что принц Уильям отменил некоторые ближайшие мероприятия, так как планирует проводить как можно больше времени с Кейт, пока она выздоравливает после госпитализации. Он будет также сосредоточен на их детях – принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи, не без помощи няни, разумеется.
Ранее мы рассказывали, что около клиники, где находится принцесса Уэльская уже дежурят папарацци. Вероятно, как раз для того, чтобы делать фото тех, кто приезжает в госпиталь проведать принцессу.
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