Был там один: принц Уильям провел день рождения дочери Шарлотты в неожиданном месте

Принц Уильям в день рождения своей дочери Шарлотты ходил на матч своей любимой команды.

Принца Уэльского видели на трибунах, когда "Астон Вилла" играла с греческим "Олимпиакосом".

2 мая принцессе Шарлотте исполнилось 9 лет. В этот день ее отец был замечена на матче, в котором сыграла его любимая команда "Астон Вилла" в Бирмингеме. Клуб принимал греческую команду "Олимпиакос".

Принц Уэльский является известным болельщиком команды и часто берет с собой на футбол старшего сына принца Джорджа. Но, в этот раз он был один. И команда "Астон Вилла" проиграла со счетом 4–2.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Как отмечали день рождения дочери Уэльские в этот день, не известно. Скорее всего в узком семейном кругу. Кейт поделилась в соцсетях новой фотографией дочери, а поклонники заметили, как принцесса отдала дань уважения королеве Елизавете II.

Принцесса Шарлотта / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

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