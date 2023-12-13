Был в центре внимания: президент Зеленский встретился с королевской семьей Норвегии

Во время визита в Норвегию президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами норвежской королевской семьи.

На прием в Королевском дворце в Осло Зеленский приехал в том же образе, в котором выступал на пресс-конференции в Норвегии. На нем была черная толстовка, брюки цвета хаки с накладными карманами и ботинки.

Король Норвегии Харальд V надел темный классический темно-синийкостюм, рубашку и дополнил образ галстуком в сине-желтую полоску в цветах украинского флага, а его супруга королева Соня надела лаконичное черное платье длины миди, под которым была белая рубашка и серебристые колготы и обула черные туфли без каблуков, а также подчеркнула талию поясом.

На встрече присутствовала и наследная чета Норвегии – кронпринц Хокон в черном костюме и его супруга кронпринцесса Метте-Марит, она надела темно-синее платье и черные туфли-лодочки на каблуках.

Кронпринцеса Метте-Марит, кронпринц Хокон, Владимир Зеленский, король Харальд V и королева Соня / Фото: Getty Images

В Королевский дворец президент Зеленский приехал после того, как присутствовал на встрече с лидерами пяти стран Северной Европы.

Напомним, в августе этого года президент и первая леди Украины встречались с королевой Дании во время своего визита в Копенгаген. Тогда Ее Величество растрогала Владимира и Елену подарком.

А еще ранее супруги Зеленские встретились с королем Швеции Карлом Густавом и королевой Сильвией.

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