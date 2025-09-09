Был в черном костюме: принц Гарри выступил с эмоциональной речью на церемонии в Лондоне

Принц Гарри / © Associated Press

WellChild — это национальная благотворительная организация Великобритании, помогающая тяжелобольным детям, и ежегодные награды подчеркивают стойкость молодых людей и их опекунов. В этом году состоялась уже 20-я церемония.

На мероприятии Гарри встретился с юными победителями в каждой категории наград и членами их семей на предцеремониальном приеме.

Церемония награждения проходила в отеле в центре Лондона. Гарри приехал на нее в черном костюме, белой рубашке и с галстуком в крапинку.

В своей речи принц Гарри рассказал о своей давней связи с благотворительной организацией.

«Я до сих пор помню свою самую первую церемонию вручения премии WellChild Awards, 18 лет назад — еще до того, как у меня появилась борода и волосы, вы знаете, как это бывает, — я вошел в комнату и примерно через три минуты осознал две вещи: любовь и энергия в комнате были ощутимы, как и непредсказуемость!» — цитирует его слова журнал People.

«А во-вторых, я был полностью захвачен всем этим», — продолжил он. «С тех пор этот вечер стал для меня самым ярким событием года, и все благодаря вам: этим детям, этому делу и нашему сообществу WellChild. Спасибо, что показали нам свет, когда слишком часто нас поглотила тьма», — сказал принц.

К сожалению, в Лондон Гарри приехал сам, его супруга Меган приезжала последний раз на церемонию в 2022 году, но тогда церемонию они не посетили, так как стало известно о смерти бабушки принца — королевы Елизаветы II.