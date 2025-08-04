- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 534
- Время на прочтение
- 1 мин
Был в килте и пил виски: король Чарльз посетил любимые Игры своей матери королевы Елизаветы II
Король Чарльз III посетил любимые Игры своей покойной матери королевы Елизаветы II.
Игры горцев Мей проходят на выставочном комплексе John O’Groats Showground в Джон-о’Гроутс, в Шотландии.
На мероприятии монарх появился одет в традиционный килт и приветствовал публику, махая рукой. Позже его сфотографировали пьющим виски и общающимся с публикой, которая была рада встрече с Его Величеством.
Королева Камилла, к сожалению, не присоединилась к мужу на мероприятии, но короля поддерживала его племянница леди Сара Чатто — единственная дочь покойной принцессы Маргарет.
Тем временем супруга Чарльза — Камилла — похоже отдыхает в своем собственном поместье Ray Mill House. Там королева собирается со своими детьми и пятью внуками, наслаждается природой и тем, что можно есть ягоды прямо из кустов. А еще любит уединиться с книгой в руках.