Был в килте и пил виски: король Чарльз посетил любимые Игры своей матери королевы Елизаветы II

Король Чарльз III / © Getty Images

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Игры горцев Мей проходят на выставочном комплексе John O’Groats Showground в Джон-о’Гроутс, в Шотландии.

На мероприятии монарх появился одет в традиционный килт и приветствовал публику, махая рукой. Позже его сфотографировали пьющим виски и общающимся с публикой, которая была рада встрече с Его Величеством.

© Getty Images

Королева Камилла, к сожалению, не присоединилась к мужу на мероприятии, но короля поддерживала его племянница леди Сара Чатто — единственная дочь покойной принцессы Маргарет.

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Тем временем супруга Чарльза — Камилла — похоже отдыхает в своем собственном поместье Ray Mill House. Там королева собирается со своими детьми и пятью внуками, наслаждается природой и тем, что можно есть ягоды прямо из кустов. А еще любит уединиться с книгой в руках.

Королева Камилла / © Getty Images