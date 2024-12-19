Александр Усик на тренировке: был в носках от украинского бренда за 150 гривен

Он появился во время открытой тренировки в Эр-Рияде в ярком образе, который привлек внимание своими деталями.

В частности, на известном украинском боксере Александре Усике был спортивный костюм с белой кофтой и фиолетовыми штанами.

Дополнил свой наряд спортсмен шапкой, а также черно-розовыми кроссовками от бренда Under Armour. Из-под обуви Усика выглядывали носки от украинского бренда Noskar, который специализируется на изготовлении и продаже оригинальных и веселых носков.

В частности, Александр выбрал модель, которая называется Yakuza Tattoo. На его носках изображены коты Манэки-нэко, а стоимость такой пары - 150 гривен.

Александр Усик / Фото: Getty Images

Александр Усик / Фото: Getty Images

Также напомним, что в этом году филиппинский прыгун с шестом Эрнест Джон Обиена привлекал внимание своими оригинальными носками, ведь он носил пары, на которых изображен принт в виде голов его тренера-украинца - Виталия Петрова, а также родителей парня.

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