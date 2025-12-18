ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Был в отличном настроении: король Чарльз отправился на дегустацию знаменитого пива в Лондоне

Король официально открыл пивоварню Guinness Open Gate в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх совершил визит на пивоварню Guinness Open Gate, а в рамках визита потренировался наливать идеальную пинту пива и сам продегустировал несколько образцов.

В сопровождении главного пивовара Холли Стивенсон король осмотрел мини-пивоварню и встретился с командой, которая создает особые сорта пива Guinness, уникальные для этого объекта в Ковент-Гардене.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Королю также показали ассортимент пива Guinness, включая сезонные сорта, выпущенные ограниченным тиражом. Королю особенно понравилось абрикосовое пиво, и он сказал, что сочетание имбиря, корицы и мускатного ореха в сорте Winter Warmer — «очень удачное сочетание», пишет express.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Сегодняшнее мероприятие стало первым публичным выходом Чарльза после его заявления о борьбе с раком в прошлую пятницу. Король сообщил нации, что с Нового года его лечение будет проходить в более щадящем режиме -профилактическом.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Напомним, вчера мы показывали, как супруга Чарльза — королева Камилла демонстрировала публике, как надо поливать бренди рождественский пудинг.

Дата публикации
Количество просмотров
37
Следующая публикация

