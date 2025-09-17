Был в восторге увидеть Кейт: эксперт по чтению по губам рассекретил, что Трамп сказал принцессе Уэльской

Принцесса Кейт и Дональд Трамп / © Getty Images

Президента и первую леди Меланию Трамп встретили принц и принцесса Уэльские, когда гости приземлились на вертолете в саду Виндзорского замка.

Президент Трамп пожал руку сначала принцу Уильяму, а после — принцессе Кейт и сказал ей комплименты.

Принцесса Кейт и Дональд Трамп / © Getty Images

Специалист по чтению по губам Джереми Фримен внимательно изучил видеозапись встречи американского лидера и первой леди с членами королевской семьи. Он отметил, что Трамп сразу же выразил свое восхищение королевской семьей, особенно принцессой Кейт.

Президент США, по словам Джереми, заявил Кейт во время их первого разговора за день: «Вы такая красивая, такая…», — цитирует его слова журнал Hello!.

Принцесса Уэльская, которая появилась на церемонии приветствия в бордовом платье-пальто от Emilia Wickstead и шляпе-таблетке с вуалью от Jane Taylor, все время улыбалась и была очень любезной.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, королева Камилла также появилась на церемонии приветствия президентской четы Трампов в Виндзоре.