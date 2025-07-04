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Был во всем черном: в каком образе президент Зеленский прибыл на встречу к королю и королеве Дании
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королевской четой Дании.
Король Фредерик X и королева Мэри приветствовали президента Зеленского в замке Марселисборг в Орхусе. Его Величество Король принял президента на аудиенции по случаю визита Зеленского Данию в связи с официальным открытием датского председательства в ЕС.
На этой встрече господин президент появился в лаконичной черной рубашке и черных брюках и в черных ботинках, никаких пиджаков на этот раз. Король Фредерик X надел темный костюм в сочетании с голубой рубашкой и пестрым галстуком в принт, а королева Мэри блистала в красном комбинезоне с тонким поясом на талии, которые носила с босоножками на каблуках.
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Напомним, недавно мы рассказывали, как изменился образ президента Зеленского с начала полномасштабного вторжения.