Был во всем черном: в каком образе президент Зеленский прибыл на встречу к королю и королеве Дании

Владимир Зеленский с монаршей четой Дании / © Датская королевская семья/Instagram

Реклама

Король Фредерик X и королева Мэри приветствовали президента Зеленского в замке Марселисборг в Орхусе. Его Величество Король принял президента на аудиенции по случаю визита Зеленского Данию в связи с официальным открытием датского председательства в ЕС.

На этой встрече господин президент появился в лаконичной черной рубашке и черных брюках и в черных ботинках, никаких пиджаков на этот раз. Король Фредерик X надел темный костюм в сочетании с голубой рубашкой и пестрым галстуком в принт, а королева Мэри блистала в красном комбинезоне с тонким поясом на талии, которые носила с босоножками на каблуках.

(листайте фото вправо)

Реклама

Напомним, недавно мы рассказывали, как изменился образ президента Зеленского с начала полномасштабного вторжения.