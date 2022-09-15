Был заказан 30 лет назад: почему гроб королевы Елизаветы II особенный и такой тяжелый

Вчера тело королевы Елизаветы II доставили в здание Парламента - Вестминстерский дворец, где монарх будет находиться еще четыре дня до похорон, которые пройдут в Виндзоре.

Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, она будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке во время частной панихиды. После панихиды гроб с Елизаветой II опустят туда, где покоятся ее отец король Георг VI, мать королева Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Перемещен будет и гроб мужа королевы – принца Филиппа из Королевского хранилища в мемориальную часовню, чтобы присоединиться к гробнице королевы.

Гроб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Интересный факт, гроб для королевы Елизаветы II был изготовлен специально для нее более 30 лет назад. Его создавала та же фирма, которая изготовила обитый свинцом гроб, в котором похоронен герцог Эдинбургский, пишет Mirror.

Мэтью Лимн Роуз, управляющий директор AW Lymn, The Family Funeral Service, сказал: "Насколько я понимаю, королева и все члены королевской семьи изготавливают гробы при жизни… так что никакой задержки нет".

А вот практика помещения членов королевской семьи в гробы, облицованные свинцом, насчитывает сотни лет, и есть интересная причина, по которой это делается. Обшитый свинцом гроб помогает дольше сохранять тело, так как он герметичен. На самом деле тело может храниться до года, потому что герметичность самого гроба препятствует попаданию внутрь влаги. Из-за свинца гроб очень тяжелый, именно поэтому для его переноски требуется аж восемь человек.

Гроб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

По традиции королевские гробы изготавливались из хорошо выдержанного дуба из поместья Сандрингем. К сожалению, считается, что точные детали изготовления гроба покойной королевы были утеряны за десятилетия, прошедшие с момента его заказа.

Обшитый свинцом гроб, который по сути представляет собой гроб в гробу, был изготовлен специализированной фирмой Генри Смита. Кроме гроба для королевы и ее супруга Филиппа компания также изготавливала гробы для Дайаны Дорс, Фредди Меркьюри и Джими Хендрикса. В 2005 году Генри Смит закрыл свой бизнес по производству гробов. Тогда лондонская фирма Leverton and Sons взяла на себя ответственность за королевские похороны, им была передана часть работы по созданию гроба королевы.

Гроб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Отметим, также известно, что катафалк, который перевозил гроб королевы в ее последний путь, был спроектирован компанией Jaguar Land Rover и в тесном сотрудничестве с самой Елизаветой II. Она хотела, чтобы катафалк был таким, чтобы публика могла четко видеть гроб внутри транспортного средства. Именно этот государственный катафалк, будут использовать в день похорон королевы в понедельник, 19 сентября.

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