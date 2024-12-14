Была как девочка: королева Летиция посетила театр в Неаполе в очаровательном вечернем наряде

Королева Летиция и ее муж - король Испании Филипп VI - провели в Италии с государственным визитом три дня.
В последний день своего тура в сопровождении президента Серджо Маттареллы и первой леди Лауры Маттареллы король и королева посетили торжественную церемонию в театре Сан-Карло в Неаполе.
В ходе мероприятия королю Филиппу было присвоено звание почетного доктора социальных наук в Неаполитанским университетом имени Федерико II.
Но также хочется отметить образ королевы, ведь Летиция была просто очаровательной на этом мероприятии. 52-летняя женщина надела белую классическую рубашку в сочетании с юбкой нежно-бежевого цвета, которая в верхней части была украшена мелкими складками и стразами. Волосы Ее Величество уложила в легкие локоны и сделала лаконичный вечерний макияж.
После церемонии Их Величества отправились в аэропорт Неаполя, откуда они улетели в Испанию, тем самым завершив свой государственный визит в Италии.
Напомним, что также в рамках одной из встреч в Италии Летиция продемонстрировала костюм пудрового цвета от своего любимого бренда Carolina Herrera. У жакета были рукава-жиго, а также красивая цветочная вышивка.
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