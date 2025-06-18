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Была красавицей и любила креативные шляпы: образы молодой мачехи принцессы Дианы в Аскоте на скачках
Как представительница британской аристократии леди Рейн тоже бывала среди гостей знаменитых скачек.
В Великобритании стартовали одни из самых знаменитых скачек в мире — Royal Ascot — уникальное событие, которое проходят ежегодно в городке Аскоте. Это мероприятие также знаменито тем, что на нем действуют строгие правила дресс-кода: дамы должны быть в платьях и шляпах, а джентльмены — в сюртуках, жилетах и цилиндрах.
На протяжении многих лет гостьи мероприятия пытаются привлечь всеобщее внимание надевая необычные шляпки, и чем одиознее головной убор, тем лучше. Не была исключением и Рейн МакКоркодейл. Когда она впервые вышла замуж, то стала графиней Дартмут и светской львицей, поэтому часто посещала различные светские мероприятия и, конечно же, скачки. В молодые годы Рейн несколько раз фотографировали в Аскоте. Предлагаем вспомнить некоторые ее образы со скачек.
14 июня 1949 года Рейн решила прийти на скачки в креативном наряде, поскольку носила платье с плиссировкой, высокие перчатки и легкий жакет. Главной изюминкой образа стали шляпа и сумка, поскольку их украшали искусственные ягоды и листья. На этом снимке графиня беременна своим вторым ребенком.
16 июня 1953 года она посетила ипподром в Аскоте в темном платье в классическом для 50-х годов стиле New Look. Образ она дополнила шляпкой с вуалью и цветочным декором. Также Рейн уложила волосы в красивые локоны и добавила к наряду жемчуг.
Позже многие больше знали Рейн под именем Рейн Спенсер. 14 июля 1976 года она вышла замуж в Кэкстон-холле в Лондоне за графа Джона Спенсера, который также носил титул виконта Элторпа. Этот мужчина являлся отцом принцессы Дианы. У Рейн и детей графа Спенсера всегда были плохие отношения и они даже называли ее Acid Raine (игра слов, которая означает «кислотный дождь»).
Леди Диане Спенсер было 15 лет, когда ее отец женился во второй раз. Юная Диана тяжело переживала развод родителей и категорически не приняла в семью новую жену отца и свою мачеху, однако через много лет они все же смогли наладить отношения.