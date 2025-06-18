Была красавицей и любила креативные шляпы: образы молодой мачехи принцессы Дианы в Аскоте на скачках

Рейн Спенсер / © Getty Images

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В Великобритании стартовали одни из самых знаменитых скачек в мире — Royal Ascot — уникальное событие, которое проходят ежегодно в городке Аскоте. Это мероприятие также знаменито тем, что на нем действуют строгие правила дресс-кода: дамы должны быть в платьях и шляпах, а джентльмены — в сюртуках, жилетах и цилиндрах.

На протяжении многих лет гостьи мероприятия пытаются привлечь всеобщее внимание надевая необычные шляпки, и чем одиознее головной убор, тем лучше. Не была исключением и Рейн МакКоркодейл. Когда она впервые вышла замуж, то стала графиней Дартмут и светской львицей, поэтому часто посещала различные светские мероприятия и, конечно же, скачки. В молодые годы Рейн несколько раз фотографировали в Аскоте. Предлагаем вспомнить некоторые ее образы со скачек.

14 июня 1949 года Рейн решила прийти на скачки в креативном наряде, поскольку носила платье с плиссировкой, высокие перчатки и легкий жакет. Главной изюминкой образа стали шляпа и сумка, поскольку их украшали искусственные ягоды и листья. На этом снимке графиня беременна своим вторым ребенком.

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Леди Рейн / © Getty Images

16 июня 1953 года она посетила ипподром в Аскоте в темном платье в классическом для 50-х годов стиле New Look. Образ она дополнила шляпкой с вуалью и цветочным декором. Также Рейн уложила волосы в красивые локоны и добавила к наряду жемчуг.

Леди Рейн / © Getty Images

Позже многие больше знали Рейн под именем Рейн Спенсер. 14 июля 1976 года она вышла замуж в Кэкстон-холле в Лондоне за графа Джона Спенсера, который также носил титул виконта Элторпа. Этот мужчина являлся отцом принцессы Дианы. У Рейн и детей графа Спенсера всегда были плохие отношения и они даже называли ее Acid Raine (игра слов, которая означает «кислотный дождь»).

Рейн Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

Леди Диане Спенсер было 15 лет, когда ее отец женился во второй раз. Юная Диана тяжело переживала развод родителей и категорически не приняла в семью новую жену отца и свою мачеху, однако через много лет они все же смогли наладить отношения.

Рейн Спенсер и ее муж граф Спенсер / © Getty Images

Рейн Спенсер и ее муж граф Спенсер / © Getty Images

Рейн Спенсер и ее муж граф Спенсер / © Getty Images

Рейн Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images