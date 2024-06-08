Была милой невестой: какой образ выбрала для своей свадебной церемонии Масако - императрица Японии

9 июня 1993 года в Касико-докоро - одном из трех дворцовых святилищ на территории Императорского дворца - наследный принц Нарухито женился на дипломате Масако Овада. Вначале состоялась традиционная свадебная церемония, а за ней последовала менее формальная и новоиспеченная принцесса переоделась в белое платье.

Нарухито и Масако в день свадьбы / Фото: Associated Press

На Масако было очаровательное платье с золотистой вышивкой, объемной юбкой и широкими бретельками. Носила платье принцесса с приталенным жакетом с короткими рукавами, спереди на котором были золотистые пуговицы.

А вот ворот ее жакета украшали объемные рюши напоминающие лепестки цветов. Дополнила свадебный образ принцесса высокими белыми перчатками, маленькой сумкой с короткой ручкой и яркий макияжем. Особое внимание супруга наследного принца уделила украшениям с бриллиантами, ведь на ее голове была роскошная корона, на шее - колье, а на запястьях - парные браслеты. Также бриллианты сверкали и в ее ушах. Жених надел черный классический смокинг и белую рубашку, которые дополнил галстуком-бабочкой.

Нарухито и Масако в день свадьбы / Фото: Getty Images

Также молодожены сделали фото с родителями Нарухито - императором Акихито и императрицей Митико. Для портрела Масако сняла жакет, продемонстрировав так платье в полной красе.

Нарухито и Масако в день свадьбы / Фото: Getty Images

После этого пара проехала на кабриолете Rolls Royce по улицам Токио, чтобы поприветствовать ожидающую толпу.

Нарухито и Масако в день свадьбы / Фото: Associated Press

Читайте также: