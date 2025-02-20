Была милой девочкой: как выглядела Елизавета Боуз-Лайон в детстве

Она прожила красивую, богатую и роскошную жизнь и известра в истории как королева-мать. Елизавета Боуз-Лайон скончалась в возрасте 101 года, но на этих фотографиях она совсем манькая девочка.

Елизавета Боуз-Лайон родилась 4 августа 1900 года - в самом конце правления королевы Виктории. Она была девятым ребенком из десяти детей в аристократической британской семье Клода Джорджа Боуз-Лайона, лорда Глэмиса, (позднее графа Стратмора и Кингхорна) и Сесилии Нины Кавендиш-Бентинк.

Она провела большую часть своего детства в деревне Сейнт Пол Уолден и в замке Глэмис, родовом поместье графа в Шотландии. До восьми лет она обучалась дома у гувернантки и увлекалась спортом, пони и собаками. Затем Елизавета пошла в школу в Лондоне.

Она изучала литературу, французский язык, историю и религию, но ее образование не считалось столь серьезным, как у ее старших братьев. Также стоит отметить, что у Елизаветы и ее старших братьев и сестер была большая разница в возрасте, но семья была дружной, часто собиралась вместе на летние вечеринки или охоту. Она была ребенком, которого лююбили, которому дарили подарки, также существует много фотографий ее с детства. Предлагаем посмотреть на эти редкие архивные снимки маленькой будущей королевы Великобритании.

Елизавета Боуз-Лайон в возрасте 2 лет / Фото: Getty Images

Елизавета Боуз-Лайон в возрасте 5 лет / Фото: Getty Images

Елизавета Боуз-Лайон в возрасте 12 лет / Фото: Getty Images

Она получила отличное образование, а затем познакомилась с принцем Георгом VI и хотя его предожение поженится приняла не сразу, но все же сдалась и таки стала его женой, после свадьбы получив титул герцогини Йоркской. В дальнейшем из-за отречения от престола Эдуарда VIII ее муж стал новым королем Великобритании, а она соответственно королевой-консортом.

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