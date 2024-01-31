Была модницей, любила меха и бриллианты: зимний стиль Елизаветы Боуз-Лайон - королевы-матери

Мать королевы Елизаветы II вошла в истори не только как супруга британского короля Георга VI, но и как большая любительница красивых нарядов.

Елизавета Боуз-Лайон прожила длинную и однозначно яркую жизнь. За годы своей жизни она завоевала статус модницы с безупречным вкусом и даже считалась иконой моды благодаря своему элегантному и утонченному стилю.

Фото: Associated Press

Также Боуз-Лайон была известна тем, что предпочитала пастельные тона, сшитые на заказ костюмы и изысканные шляпы, которые в дальнейшем стали ее визитной карточкой, поскольку без них она на публику не выходила. Также ее стиль оказал большое влияние во времена ее молодости, поскольку девушки копировали ее и подражали.

Елизавета обожала роскошь и богатство и это было видно по ее стилю - она почти регулярно носила дорогие меха, украшения и обувь. Шляпы украшали цветы из шелка.

Фото: Associated Press

В холодное время года она предпочитала носить пальто, но практически всегда у него был меховой ворот и манжеты. Свои наряды почти всегда дополняла нитью жемчуга. В холода на ней можно заметить перчатки, иногда муфту или горжетку.

Фото: Associated Press

И конечно, ни один выход королевы-матери не обходился и без ее бриллиантов. У женщины была огромная коллекция украшений и одну из ее любимых тиар сейчас носит королева Камилла.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Также до самой старости она продолжала носить обувь на небольших каблуках, делала макияж и укладку, а в ее руке была небольшая сумка.

Фото: Associated Press

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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