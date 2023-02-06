Была на все руки мастер: как Елизавета II осваивала необычную для принцессы профессию

Дочь короля Георга VI - принцесса Елизавета - росла необычным ребенком. В то время, как ее сестра Маргарет увлекалась светскими мероприятиями и любила блистать в высшем обществе, наследница трона занималась совсем не женскими делами.

Мы нашли интересный снимок, на котором принцесса Елизавета запечатлена во время учебы на механика ATS в учебном центре на юге Англии. Кадр был сделан в апреле 1945 года, ее мать королева Елизавета запечатлена в кадре рядом, она стоит одетая в элегантный наряд и шляпу, в руках держит шубу и клатч и наблюдает за тем, как ее дочь орудует инструментами и что-то делает под капотом автомобиля. В том году принцессе было всего 18 лет, а она уже работала водителем грузовика и механиком.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Отметим, до глубокой старости Елизавета II водила автомобиль и всю жизнь делала это без водительских прав. В последние годы жизни ее едва было заметно за рулем, ведь ее рост становился все меньше, но монарх продолжала заниматься любимым делом сколько могла.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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