Была на высоте: герцогиня Софи сделала впечатляющий реверанс перед японским императором

Герцогиня Софи и принц Эдвард с императорской четой Японии / © Associated Press

Там герцогиня Софи и принц Эдвард встретились с 65-летним императором Японии в Императорском дворце в Токио и Софи сделала при встрече просто впечатляющий реверанс.

Одета в платье-рубашку из шелка Gabriela Hearst и туфли на каблуках с открытой пяткой, герцогиня Эдинбургская присела в глубоком реверансе, когда они с Эдвардом приветствовали императора Нарухито и его жену, императрицу Масако.

Хороший реверанс требует силы и равновесия, и Софи владеет этим искусством не хуже принцессы Уэльской Кейт, чьи реверансы обычно так впечатляют публику.

Такой добровольный жест уважения является традицией в британской королевской семье, когда приветствуют других лиц более высокого королевского ранга.

Напомним, герцогиня Эдинбургская и ее муж, принц Эдвард посещали Японию, чтобы отпраздновать крепкие двусторонние отношения между страной и Великобританией.

Тем временем первая леди Мелания Трамп отказалась делать реверанс перед королем Чарльзом и королевой Камиллой во время государственного визита.

Мелания Трамп и королева Камилла / © Associated Press