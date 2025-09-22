- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 1 мин
Была на высоте: герцогиня Софи сделала впечатляющий реверанс перед японским императором
Софи и принц Эдвард пропустили государственный визит президента США Дональда Трампа, поскольку готовились к поездке в Токио.
Там герцогиня Софи и принц Эдвард встретились с 65-летним императором Японии в Императорском дворце в Токио и Софи сделала при встрече просто впечатляющий реверанс.
Одета в платье-рубашку из шелка Gabriela Hearst и туфли на каблуках с открытой пяткой, герцогиня Эдинбургская присела в глубоком реверансе, когда они с Эдвардом приветствовали императора Нарухито и его жену, императрицу Масако.
Хороший реверанс требует силы и равновесия, и Софи владеет этим искусством не хуже принцессы Уэльской Кейт, чьи реверансы обычно так впечатляют публику.
Такой добровольный жест уважения является традицией в британской королевской семье, когда приветствуют других лиц более высокого королевского ранга.
Напомним, герцогиня Эдинбургская и ее муж, принц Эдвард посещали Японию, чтобы отпраздновать крепкие двусторонние отношения между страной и Великобританией.
Тем временем первая леди Мелания Трамп отказалась делать реверанс перед королем Чарльзом и королевой Камиллой во время государственного визита.