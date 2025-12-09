Была не в Лондоне: стало известно, почему сестра принцессы Уэльской не посетила ее рождественский концерт

Пиппа Миддлтон и принцесса Кейт

Реклама

Сестра принцессы Уэльской — Пиппа Миддлтон-Мэтьюз — пропустила рождественский концерт в Вестминстерском аббатсве на котором собралась вся семья, хотя обычно присутствует на важном для Кейт мероприятии.

Пиппа отправилась с мужем Джеймсом Мэтьюзом на Формулу-1 в Абу-Даби, где попала под прицел папарацци. Супруги присутствовали на Гран-при Формулы-1. Муж Пиппы бывший профессиональный гонщик и является членом совета директоров команды Williams F1, так что, вероятно, отправиться на гонки вместо концерта с королевской семьей — его идея.

Семья Уэльских на праздничном концерте / © Associated Press

Репортер Sky Sports Тед Кравиц во время своего прямого эфира в программе «Qualifying Notebook» прогуливался перед финальным заездом запечатлел на камеру Джеймса и Пиппу, которые в тот момент стояли и общались с участниками гонки.

Реклама

Отрывок из этого сегмента позже был опубликован на TikTok.

Напомним, Пиппа и Джеймс поженились в мае 2017 года и воспитывают троих детей: 6-летнего Артура, 4-летнюю Грейс и 3-летнюю Роуз.