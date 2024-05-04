Была очень стильной: внучка королевы Елизаветы посетила Королевское конное шоу в Виндзоре

Семья продолжает традицию и не пропускает это мероприятие.

Королева Елизавета обожала лошадей и начиная с 1943 года посещала конную выставку в Виндзоре. Она всегда с большим энтузиазмом наблюдала за конными соревнованиями. После смерти Елизаветы в 2022 году члены семьи продолжили посещать шоу в ее честь.

В третий день Королевской Виндзорской конной выставки в Виндзорском замке мероприятие посетила 42-летняя Зара Тиндалл - дочь принцессы Анны и внучка королевы Елизаветы. На мероприятие она надела серый костюм в мелкую клетку от бренда Cefinn, который включал жакет и немного расклешенные брюки.

Костюм Зара сочетала с черной блузой, замшевыми ботинками и сумкой от Aspinal of London. Волосы женщина собрала в низкий хвост.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетил король Чарльз и попал под прицел папарацци в своем любимом светлом плаще. Также им удалось запечатлеть встречу Зары и ее дяди короля - они радостно обнялись.

Зара Тиндалл и король Чарльз / Фото: Getty Images

Читайте также: