Была подружкой невесты: как выглядела дочь принцессы Маргарет на свадьбе Чарльза и Дианы

Единственная дочь принцессы Маргарет – леди Сара Армстронг-Джонс была главной подружкой невесты на свадьбы Чарльза и леди Дианы в 1981 году.

Сегодня мы вспоминаем, каким был образ одной из главных подружек невесты – принцессы Уэльской на ее свадьбе с принцем Уэльским Чарльзом в июле 1981 года. Ею была дочь принцессы Маргарет, сестры королевы Елизаветы II – леди Сара.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

Это фото было сделано 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне, где и проходила церемония венчания Чарльза и Дианы. На тот момент Саре было 17 лет, она была на три года младше невесты.

На Саре было кремово-белое платье с объемными рукавами, украшенными бантами и кружевом, и пышным подолом также с кружевом, а талию подчеркивал широкий пояс. Волосы леди Сары были зачесаны назад и украшены цветочной заколкой, а в руках она несла букет цветов.

Леди Сара Чатто на свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза, 29 июля 1981 года / Фото: Getty Images

Кстати, дочь Кейт и Уильяма Уэльских – принцесса Шарлотта – очень похожа на леди Сару на этом фото.

Леди Сара Чатто / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, образ княгини Монако Грейс Келли со свадьбы Чарльза и Дианы.

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