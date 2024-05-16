Была с мужем: Роуз Хэнбери, которой приписывали роман с принцом Уильямом, появилась на королевском мероприятии

Дэвид Чолмондели, 7-й маркиз Чолмондели, и Роуз Хенбери, маркиза Чолмондели, присутствовали на службе посвящения Ордена Британской империи в соборе Святого Павла в Лондоне.

Орден Британской Империи был учрежден королем Георгом V в 1917 году для награждения выдающихся вкладов в военные действия и теперь отмечает почестями труд людей из всех слоев общества.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз III — Суверен Ордена Британской Империи, а его жена королева Камилла — Великий Магистр Ордена Британской Империи. Вчера королевская чета в красивых мантиях также появилась на мероприятии.

Роуз Хэнбери, которой приписывали роман с принцем Уильямом в то время, как его супруга Кейт исчезла с поля зрения публики, появилась на службе в черном топе, нежно-розовой юбке миди в принт, удлиненном черном жакете и в шляпе с широкими полями и обута в черные туфли-лодочки на каблуках. У Роуз были распущены каштановые волосы, легкий макияж подчеркивал красивые черты лица, на шее была золотая цепочка, а на пальце кольцо.

Роуз Хэнбери и ее муж Дэвид Чолмондели / Фото: Getty Images

Ранее мы подробно рассказывали о том, кто такая эта маркиза Чолмондели и почему ей приписывают роман с мужем принцессы Уэльской.

Роуз Хэнбери / Фото: Getty Images

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