Была самой роскошной: королева африканской страны одела на коронацию пышное платье с рюшами

Королева Эсватини ЛаМбикиза решила привлечь к себе внимание на коронации нарядным платьем.

На коронацию Чарльза III, состоявшуюся 6 мая в Вестминстерском аббатстве, были приглашены две тысячи гостей, среди которых члены королевских семей и первые лица государств. Одной из самых роскошных была королева маленького королевства в Южной Африке, Эсватине – ЛаМбикиза. Она появилась на мероприятии в сопровождении своего мужа – короля Мсвати III.

На ЛаМбикизе было пышное розовое платье до пола с цветочным принтом и рюшами в зоне декольте и на плечах от бренда Dolce & Gabbana. Платье было настолько длинным, что мешало королеве идти, поэтому перед юбкой она держала рукой.

Наряд Ее Величество скомбинировало с красными кружевными туфлями с брошками и красным клатчем, украшенным логотипом бренда Dolce & Gabbana – DG, с золотой цепочкой.

Королева Эсватини ЛаМбикиза на коронации Чарльза III / Фото: Getty Images

ЛаМбикиза сделала объемную укладку с локонами и украсила голову небольшой розовой шляпкой. На лице ее были оптические очки в черной оправе, на шее – колье с камнями, а на руках – золотые браслеты.

Король Мсвати III был одет в черный фрак, черную жилетку, белую рубашку и серые брюки в мусор. Лук он дополнил желтой лентой с красным обрамлением, медалями и орденами.

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