Была самой яркой: теннисистка Наоми Осака вышла на корт в зеленом наряде с рюшами и бантами

26-летняя японская теннисистка Наоми Осака - победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде, приняла участие в Открытому чемпионате США по теннису, который проводится сейчас в Нью-Йорке.

Однако не только своей игрой Наоми привлекла внимание на этом мероприятии, но и нарядом.

Спортсменка вышла на корт в ярко-зеленом костюме, созданном специально для нее брендами Nike и Ambush.

Наоми Осака / Фото: Associated Press

Ее наряд состоял из двух частей - нижнего платья с рюшами на юбке и белым бантом на спине, которое она носила со специальными короткими шортами, а также верхней юбки из фатина, которую затем сняла. Также на Наоми была белая короткая куртка-ветровка, которую на спине украшал зеленый бант.

Наоми Осака / Фото: Associated Press

С бантами и рюшами были даже наушники спортсменки и кроссовки.

Наоми Осака / Фото: Getty Images

"Мне очень нравится зеленый цвет. Я чувствую, что он дает мне мир и спокойствие. Я думаю, что цвета дают силу", - сказала она в интервью The New York Times, а также добавила, что нарядом отдала дань Японии. "Я помню, как в один из первых раз я поехала в Японию, я увидела столько оборок и столько бантов. Я бы не стала автоматически ассоциировать себя с девушками, когда нахожусь на корте, но я меня всё же действительно тянет к красивым и милым вещам. Я думаю, что есть что-то очень крутое в том, чтобы сделать на этом акцент".

Наоми Осака / Фото: Associated Press

Наоми Осака / Фото: Associated Press

Наоми Осака / Фото: Associated Press

Напомним, что ранее много шума нарядом для соревнований наделала украинская звезда тенниса Марта Костюк. Ее наряд был изящным и элегантным несмотря на то, что это высокотехнологичная спортивная одежда от бренда Wilson, амбассадором которого она является. Наряд был вдохновлен ее свадебным платьем.

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