Была счастлива: что сказала королева Елизавета II после свадьбы Кейт и Уильяма

Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма / © Associated Press

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года на церемонии в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Королева Елизавета II, которая облачилась в этот день в желтое пальто, платье в тон и шляпу с цветами, а в руках держала небольшую кремовую сумку, была в восторге от того, как прошла свадьба ее внука Уильяма.

Кэрол Миддлтон, королева Елизавета II и герцогиня Камилла / © Associated Press

«Это было превосходно», — сказала тогда Елизавета II своему мужу — принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, также присутствовавшему на свадьбе, пишет express.co.uk.

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Из украшений на монархе в этот день был неизменный любимый жемчужный комплект, а на груди — бриллиантовая брошь.

Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press

Невеста, принцесса Кейт блистала в кружевном платье Alexander McQueen стоимостью 250 000 фунтов стерлингов и с длинным шлейфом, который любезно помогала нести ее младшая сестра Пиппа Миддлтон.

В отрывке из своей книги «Королева», изданной в 2022 году, автор Эндрю Мортон написал, что покойная монархиня считала этот знаменательный день важной вехой для монархии после трудных лет, когда распались браки трех из четырех ее детей.

Кэрол Миддлтон, королева Елизавета II, и герцогиня Камилла / © Associated Press