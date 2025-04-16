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Была счастлива: что сказала королева Елизавета II после свадьбы Кейт и Уильяма
В этом месяце принц и принцесса Уэльские отпразднуют 14-ю годовщину со дня своей свадьбы.
Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года на церемонии в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Королева Елизавета II, которая облачилась в этот день в желтое пальто, платье в тон и шляпу с цветами, а в руках держала небольшую кремовую сумку, была в восторге от того, как прошла свадьба ее внука Уильяма.
«Это было превосходно», — сказала тогда Елизавета II своему мужу — принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, также присутствовавшему на свадьбе, пишет express.co.uk.
Из украшений на монархе в этот день был неизменный любимый жемчужный комплект, а на груди — бриллиантовая брошь.
Невеста, принцесса Кейт блистала в кружевном платье Alexander McQueen стоимостью 250 000 фунтов стерлингов и с длинным шлейфом, который любезно помогала нести ее младшая сестра Пиппа Миддлтон.
В отрывке из своей книги «Королева», изданной в 2022 году, автор Эндрю Мортон написал, что покойная монархиня считала этот знаменательный день важной вехой для монархии после трудных лет, когда распались браки трех из четырех ее детей.