Была щедрой: стало известно, какой подарок королева Елизавета II однажды сделала своим внучкам - Беатрис и Евгении

Покойная монарх любила всех своих внуков и правнуков и каждому хотела сделать подарок.

Дочерям ее среднего сына – принца Эндрю – королева подарила особняк, стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов. В 1997 году Елизавета II купила роскошный особняк с семью спальнями в графстве Суррей под названием Birch Hall, чтобы ее внучки могли использовать его, когда они подрастут. Но члены королевской семьи никогда не жили в Birch Hall из-за высоких затрат на его содержание, сообщает express.

Принцессы Беатрис и Евгения / Фото: Getty Images

Мать принцесс Йоркских – Сара Йоркская - отказалась переезжать и вместо этого осталась с принцем Эндрю в его Королевской ложе в Беркшире, несмотря на то, что пара развелась в 1992 году.

Принцессы Беатрис и Евгения с мамой Сарой / Фото: Associated Press

Особняк в Суррее пустовал два года, пока в 1999 году его не продали за 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Считалось, что деньги от продажи будут переданы в доверительное управление принцессам, которым в то время было всего 10 и 12 лет.

Затем в 2016 году его снова выставили на продажу за 4,2 миллиона фунтов стерлингов частные владельцы, купившие его у членов королевской семьи.

Принцесса Беатрис и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Принцессам Беатрис и Евгении так и не удалось насладиться необычным подарком от своей бабушки, королевы.

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